MÄRKTE-Lockerungen in Virus-Krise ermutigen Dax-Anleger

Frankfurt, 29. Apr (Reuters) - Die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen in der Coronavirus-Krise stimmt Dax-Anleger weiter optimistisch. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Mittwoch 0,2 Prozent auf 10.812 Punkte. “Die Marktteilnehmer hoffen auf weitere Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und somit auch auf eine Besserung der wirtschaftlichen Lage”, sagte Christian Henke, Marktanalyst beim Brokerhaus IG Markets. Allerdings blieben die Auswirkungen der Virus-Folgen auf die Konjunktur abzuwarten. Mit Spannung warten Investoren daher auf die Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal sowie die Ergebnisse der geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank am Abend (MESZ).

Bei der erneuten Flut von Firmenbilanzen stehen unter anderem die deutschen Autobauer Daimler und Volkswagen im Fokus. Die Daimler-Aktien notierten wenig verändert, die VW-Aktien legten zum Handelsauftakt rund zwei Prozent zu. Dagegen setzten die Papiere des Zahlungsdienstleisters Wirecard ihren Kursrutsch vom Vortag fort und büßten mehr als zehn Prozent ein.