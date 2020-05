MÄRKTE-Hoffnung auf Corona-Impfstoff treibt Wall Street an

Frankfurt, 26. Mai (Reuters) - Fortschritte bei der Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs ermuntern Anleger zum Einstieg in den US-Aktienmarkt. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen am Dienstag zur Eröffnung um jeweils etwa zwei Prozent. Dabei übersprang letzterer erstmals seit gut zweieinhalb Monaten wieder die psychologisch wichtige Marke von 3000 Punkten.

Investoren setzten darauf, dass schon vor dem Jahresende ein Impfstoff marktreif sein werde, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters National Securities. Außerdem erwarteten sie eine Erholung der Konjunktur, da immer mehr Bundesstaaten ihre Pandemie-Restriktionen lockern.

Im Rampenlicht stand die Firma Novavax. Die Pharmafirma beginnt nach eigenen Angaben mit ersten Tests eines Corona-Impfstoffs am Menschen. “Der Markt reagiert, als ob wir den Impfstoff schon hätten”, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. “Dabei befinden wir uns noch in einem frühen Stadium der Wirkstoff-Entwicklung.” Novavax-Aktien stiegen um 18 Prozent. Die Titel des Rivalen Moderna, der vergangene Woche Versuche mit seinem Impfstoff-Kandidaten an Menschen angekündigt hatte, büßten gut vier Prozent ein.

Gefragt waren auch die Papiere von Merck & Co., die sich um knapp drei Prozent verteuerten. Der US-Pharmakonzern steigt in das Rennen um Corona-Mittel ein. Hierfür übernahm Merck einen österreichischen Impfstoff-Hersteller. Parallel dazu vereinbarte die Firma Kooperationen zur Entwicklung eines weiteren Impfstoffs und eines Medikamentes zur Behandlung der Krankheit.