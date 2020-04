FOKUS 4-US-Börsen legen zu - Hoffnung auf Coronavirus-Mittel

* Interaktive Grafik zur Ausbreitung des Coronavirus tmsnrt.rs/3aIRuz7

Frankfurt, 29. Apr (Reuters) - In der Hoffnung auf ein rasches Ende der Coronavirus-Krise steigen Anleger in den US-Aktienmarkt ein. Zusätzlichen Schub erhielten die Leitindizes von positiv aufgenommenen Firmenbilanzen. Der Standardwerteindex Dow Jones stieg bis zum frühen Mittwochnachmittag in New York um 2,5 Prozent auf 24.714 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gewann 3,5 Prozent und der breit gefasste S&P 500 2,9 Prozent.

Erfreut reagierten Investoren auf die Aussage des US-Pharmakonzerns Gilead, das Medikament Remdesivir habe bei Tests an Corona-Patienten ermutigende Ergebnisse gezeigt. “Das seien gute Nachrichten, sagte Anlagestrategin Linda Duessel vom Vermögensverwalter Federated Hermes. “Während wir auf einen Impfstoff warten, suchen wird nach irgendetwas, dass uns dabei hilft, uns wieder in Gesellschaft zu begeben.” Gilead-Aktien stiegen um sieben Prozent.

Börsianer ließen sich ihre Stimmung auch nicht vom Einbruch der US-Wirtschaft im ersten Quartal vermiesen. Die weltgrößte Volkswirtschaft schrumpfte wegen der Virus-Krise um überraschend starke 4,8 Prozent. “Diese Zahlen sind rückblickend”, sagte Chris Zaccarelli, Chef-Anleger des Vermögensberaters Independent Advisor Allianace. “Die Märkte blicken aber weiterhin voraus.” Sie setzten auf eine rasche Lockerung der Coronavirus-Restriktionen und mittelfristig auf die Entwicklung eines Impfstoffs.

FED-ENTSCHEID IM BLICK - ÖLPREIS ZIEHT WIEDER AN

Parallel dazu warteten Börsianer gespannt auf die Ergebnisse der geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank Fed. Sie werde wohl keine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik verkünden, prognostizierte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. Schließlich habe sie in den vergangenen Wochen die Zinsen deutlich gesenkt und billionenschwere Geldspritzen aufgezogen. Allerdings könnte Fed-Chef Jerome Powell Hinweise auf weitere Konjunkturhilfen liefern.

Am Rohölmarkt zogen die Preise erneut an. Die US-Sorte WTI legte gut 27 Prozent auf 15,75 Dollar je Barrel (159 Liter) zu. Auslöser der Rally seien die besser als befürchtet ausgefallenen US-Lagerdaten des Branchenverbandes API, schrieben die Experten des Research-Hauses JBC Energy. Ermutigend sei zudem der erste Rückgang der Benzin-Reserven seit Wochen. Die am Mittwochnachmittag (MESZ) veröffentlichten Zahlen des US-Energieministeriums wiesen in die selbe Richtung.

ALPHABET UND BOEING NACH ZAHLEN GEFRAGT

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählten die Titel der Google-Mutter Alphabet, die sich um knapp neun Prozent verteuerten. Der Quartalsumsatz habe die Erwartungen übertroffen, da die Werbeeinnahmen weniger stark zurückgegangen seien als befürchtet, schrieb Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies.

Bei Boeing ließen sich Investoren von einem Quartalsverlust nicht verschrecken. Die Papiere stiegen um 9,5 Prozent, weil der Flugzeugbauer sich optimistisch äußerte, genügend Geld aufzutreiben, um die Virus-Krise zu meistern.

Für die Titel der Kaffeehauskette Starbucks ging es dagegen 1,7 Prozent bergab. Die Geschäftszahlen hätten zwar weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Peter Saleh vom Brokerhaus BTIG. “Wir sind aber nicht davon überzeugt, dass die Verbraucher zu ihren alten Konsumgewohnheiten zurückkehren, sobald die Coronavirus-Beschränkungen aufgehoben werden.” Die Rückkehr auf den Wachstumspfad sei frühestens Anfang 2021 zu erwarten.