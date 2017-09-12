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September 12, 2017 / 2:03 PM / a month ago

BRIEF-Charles Oakley sues MSG Networks, James Dolan over removal from Knicks game, aftermath

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 12 (Reuters) - FORMER NBA BASKETBALL PLAYER CHARLES OAKLEY SUES MSG NETWORKS, MADISON SQUARE GARDEN CO, JAMES DOLAN OVER FEBRUARY 2017 INCIDENT AT NEW YORK KNICKS GAME AND AFTERMATH -- COURT FILING OAKLEY ACCUSES DOLAN, OTHER DEFENDANTS OF TREATING HIM LIKE A ‘COMMON CRIMINAL’ BY REMOVING HIM FROM KNICKS GAME AND BANNING HIM FROM MADISON SQUARE GARDEN INDEFINITELY OAKLEY ACCUSES DEFENDANTS OF IRREPARABLY HARMING HIS NAME AND CAREER THROUGH A COORDINATED AND DEFAMATORY PUBLIC RELATIONS CAMPAIGN AFTER THE INCIDENT OAKLEY‘S CLAIMS INCLUDE DEFAMATION, LIBEL, SLANDER, ASSAULT, BATTERY, FALSE IMPRISONMENT OAKLEY SEEKS COMPENSATORY AND PUNITIVE DAMAGES, OTHER REMEDIES TO HOLD DEFENDANTS ACCOUNTABLE

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