Newlat punta ad acquisizione in 2020, valore intorno a 200 mln - presidente

MILANO, 29 ottobre (Reuters) - Newlat punta a realizzare nel 2020 una “grande acquisizione” che potrebbe valere intorno ai 200 milioni di euro.

E’ quanto spiegato dal presidente del gruppo alimentare Angelo Mastrolia, a margine della cerimonia di quotazione.

Newlat ha debuttato oggi sostanzialmente stabile rispetto al prezzo di Ipo, fissato a 5,8 euro. Il gruppo è riuscito a quotarsi in un momento non roseo per le Ipo, che ha visto il ritiro di quelle di Ferretti e Rcf, ma ha dovuto ridurre l’ammontare di azioni offerte ed è stata prezzata al minimo della forchetta indicativa di prezzo.

Mastrolia, che è anche l’azionista di controllo, ha inoltre aggiunto che in futuro sarebbe disposto a diluirsi per favorire la crescita gruppo.