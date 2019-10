PUNTO 1-Newlat punta ad acquisizione in 2020, azionista pronto a diluirsi per crescere

(Aggiunge dettagli e background)

MILANO, 29 ottobre (Reuters) - Newlat punta a realizzare nel 2020 una “grande acquisizione” che potrebbe valere intorno ai 200 milioni di euro.

E’ quanto spiegato dal presidente del gruppo alimentare Angelo Mastrolia, a margine della cerimonia di quotazione.

Newlat ha debuttato oggi sostanzialmente stabile rispetto al prezzo di Ipo, fissato a 5,8 euro, che attribuisce alla società una capitalizzazione di 230 milioni. Nell’Ipo sono stati raccolti 70,5 milioni.

Il gruppo è riuscito a quotarsi in un momento non roseo per le Ipo, con il ritiro di quelle di Ferretti e Rcf, ma ha dovuto ridurre l’ammontare di azioni a disposizione dgli investitori e l’offerta è stata prezzata al minimo della forchetta indicativa di prezzo.

Mastrolia, che è anche l’azionista di controllo del gruppo, ha inoltre aggiunto che in futuro sarebbe disposto a diluirsi per favorire la crescita della società.

“Siamo la prima piattaforma multibrand e multiprodotto quotata in Italia. La famiglia Mastrolia è pronta a condividere questa esperienza con altri investitori e imprenditori. Non vogliamo per forza tenere il controllo della società” ha spiegato il presidente, sottolineando che è meglio avere una quota anche piccola di un grosso gruppo piuttosto che il 100% di una società piccola.

L’offerta è stata sottoscritta per il 60% da investitori qualificati in Italia e per il resto da investitori istituzionali all’estero.

Equita SIM, HSBC e Société Générale hanno agito come joint global coordinator e joint bookrunner.