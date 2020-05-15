İngiltere Abbott'ın COVID-19 antikor testi üretmesini onayladı

LONDRA, 15 Mayıs (Reuters) - İngiltere sağlık yetkilileri İngiltere’nin Abbott Laboratories’in COVID-19 antikor testi üretmesine onay verdiğini açıkladılar.

Bu onay İngiltere’nin İsviçre’li ilaç üreticisi Roche Holding’e aynı onayı verdikten kısa bir süre sonra açıklandı.

Milyonlarca kitle yapılan antikor testeri, birçok ülke tarafından tecrit uygulamalarının tahribat yarattığı ekonomileri yeniden açmayı hızlandırmanın ve daha uygun sosyal mesafeyi koruma önlemlerini getirmenin bir yolu olarak görülüyor.

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