UPDATE 1-Olympics-Alpine Skiing-Women's alpine combined overall results

Feb 22 (Gracenote) - Olympic alpine skiing women's alpine combined overall results in Pyeongchang on Thursday. Downhill Slalom Overall 1. Michelle Gisin (Switzerland) 1:40.14 40.76 2:20.90 2. Mikaela Shiffrin (U.S.) 1:41.35 40.52 2:21.87 3. Wendy Holdener (Switzerland) 1:42.11 40.23 2:22.34 4. Ragnhild Mowinckel (Norway) 1:40.11 42.52 2:22.63 5. Petra Vlhova (Slovakia) 1:42.58 40.41 2:22.99 6. Valerie Grenier (Canada) 1:41.79 41.65 2:23.44 7. Ramona Siebenhofer (Austria) 1:40.34 43.11 2:23.45 8. Federica Brignone (Italy) 1:42.51 41.02 2:23.53 9. Denise Feierabend (Switzerland) 1:43.04 40.90 2:23.94 10. Marta Bassino (Italy) 1:42.61 41.63 2:24.24 11. Ana Bucik (Slovenia) 1:42.77 41.99 2:24.76 12. Laura Gauche (France) 1:42.15 42.64 2:24.79 13. Ricarda Haaser (Austria) 1:41.75 43.06 2:24.81 14. Nevena Ignjatovic (Serbia) 1:42.88 42.23 2:25.11 15. Alice Merryweather (U.S.) 1:43.17 43.73 2:26.90 16. Maryna Gasienica Daniel (Poland) 1:44.35 42.84 2:27.19 17. Katerina Paulathova (Czech Republic) 1:44.83 44.26 2:29.09 18. Barbara Kantorova (Slovakia) 1:45.58 44.36 2:29.94 . Romane Miradoli (France) 1:41.83 DNF DNF . Lindsey Vonn (U.S.) 1:39.37 DNF DNF . Elvedina Muzaferija (Bosnia and Herzegovina) 1:46.62 DNF DNF . Marusa Ferk (Slovenia) 1:40.98 DSQ DSQ . Johanna Schnarf (Italy) DNF DNF . Greta Small (Australia) DNF DNF . Candace Crawford (Canada) DNF DNF . Kim Vanreusel (Belgium) DNF DNF . Noelle Barahona (Chile) DNF DNF . Roni Remme (Canada) DNF DNF . Stephanie Venier (Austria) DNS DNS . Sofia Goggia (Italy) DNS DNS . Anne-Sophie Barthet (France) DNS DNS . Alexandra Coletti (Monaco) DNS DNS