Olympics-Biathlon-Women's 10km pursuit results

Feb 12 (Gracenote) - Olympic biathlon women's 10km pursuit result in Pyeongchang on Monday. Time MS 1. Laura Dahlmeier (Germany) 30 minutes 35.3 seconds (1) 2. Anastasia Kuzmina (Slovakia) 31:04.7 (4) 3. Anais Bescond (France) 31:04.9 (1) 4. Marte Olsbu (Norway) 31:42.6 (4) 5. Hanna Oberg (Sweden) 31:44.2 (3) 6. Denise Herrmann (Germany) 31:54.7 (2) 7. Veronika Vitkova (Czech Republic) 32:12.6 (3) 8. Lena Hacki (Switzerland) 32:16.8 (3) 9. Tiril Eckhoff (Norway) 32:23.1 (5) 10. Mona Brorsson (Sweden) 32:29.8 (1) 11. Lisa Vittozzi (Italy) 32:34.6 (4) 12. Franziska Hildebrand (Germany) 32:36.5 (3) 13. Vanessa Hinz (Germany) 32:41.4 (4) 14. Nadezhda Skardino (Belarus) 32:42.7 (1) 15. Dorothea Wierer (Italy) 32:48.4 (5) 16. Irene Cadurisch (Switzerland) 32:52.8 (4) 17. Iryna Kryuko (Belarus) 32:54.0 (2) 18. Vita Semerenko (Ukraine) 32:54.4 (4) 19. Rosanna Crawford (Canada) 33:03.0 (2) 20. Galina Vishnevskaya (Kazakhstan) 33:05.9 (1) 21. Linn Persson (Sweden) 33:21.7 (3) 22. Kaisa Makarainen (Finland) 33:22.2 (6) 23. Jessica Jislova (Czech Republic) 33:24.3 (3) 24. Anais Chevalier (France) 33:28.0 (5) 25. Marketa Davidova (Czech Republic) 33:29.8 (6) 26. Johanna Taliharm (Estonia) 33:34.7 (4) 27. Marie Dorin Habert (France) 33:37.8 (7) 28. Julia Ransom (Canada) 33:38.3 (1) 29. Elisabeth Hogberg (Sweden) 33:45.1 (2) 30. Weronika Nowakowska (Poland) 33:46.2 (2) 31. Tatiana Akimova (Olympic Athlete from Russia) 33:50.8 (4) 32. Eva Puskarcikova (Czech Republic) 33:53.8 (3) 33. Baiba Bendika (Latvia) 33:59.4 (3) 34. Justine Braisaz (France) 34:08.0 (7) 35. Elisa Gasparin (Switzerland) 34:11.2 (5) 36. Krystyna Guzik (Poland) 34:24.3 (4) 37. Darya Domracheva (Belarus) 34:26.8 (6) 38. Paulina Fialkova (Slovakia) 34:33.6 (8) 39. Selina Gasparin (Switzerland) 34:40.2 (5) 40. Katharina Innerhofer (Austria) 34:41.2 (5) 41. Synnove Solemdal (Norway) 34:45.5 (4) 42. Ingrid Tandrevold (Norway) 34:56.8 (4) 43. Monika Hojnisz (Poland) 35:05.6 (4) 44. Nadzeya Pisareva (Belarus) 35:10.3 (3) 45. Zhang Yan (China) 35:16.7 (3) 46. Anastasiya Merkushyna (Ukraine) 35:30.4 (5) 47. Emily Dreissigacker (U.S.) 35:36.7 (4) 48. Nicole Gontier (Italy) 35:37.6 (7) 49. Magdalena Gwizdon (Poland) 36:07.0 (5) 50. Anna Frolina (Korea) 36:14.2 (8) 51. Anja Erzen (Slovenia) 36:22.6 (7) 52. Ulyana Kaysheva (Olympic Athlete from Russia) 36:33.6 (5) 53. Emma Lunder (Canada) 36:52.1 (4) 54. Sari Furuya (Japan) 37:02.1 (5) 55. Emilia Yordanova (Bulgaria) 37:04.3 (6) 56. Fuyuko Tachizaki (Japan) 37:07.9 (7) 57. Darya Klimina (Kazakhstan) 38:00.0 (8) 58. Dunja Zdouc (Austria) 38:39.1 (8) . Valj Semerenko (Ukraine) DNS () . Megan Tandy (Canada) DNS () MS: Missed Shots