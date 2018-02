UPDATE 1-Olympics-Bobsleigh-Open's 4-man competition overall results

Feb 25 (Gracenote) - Olympic bobsleigh open's 4-man competition overall results in Pyeongchang on Sunday. Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Overall 1. Germany F.Friedrich/C.Bauer/M.Grothkopp/T.Margis 48.54 49.01 48.76 49.54 3:15.85 2. Germany N.Walther/K.Kuske/A.Rodiger/E.Franke 48.74 49.16 48.90 49.58 3:16.38 2. Korea W.Won/J.Jun/S.Seo/K.Kim 48.65 49.19 48.89 49.65 3:16.38 4. Switzerland R.Peter/T.Amrhein/S.Friedli/M.Kuonen 49.05 49.16 48.87 49.51 3:16.59 5. Latvia O.Melbardis/D.Dreiskens/A.Vilkaste/J.Strenga 48.82 49.39 48.91 49.53 3:16.65 6. Canada J.Kripps/J.Lumsden/A.Kopacz/O.Smith 48.85 49.28 48.95 49.61 3:16.69 7. Austria B.Maier/K.Walch/M.Sammer/D.Moldovan 49.10 49.21 49.03 49.56 3:16.90 8. Germany J.Lochner/C.Poser/C.Weber/C.Rasp 48.95 49.26 49.10 49.80 3:17.11 9. United States C.Bascue/E.Weinstock/S.Langton/S.McGuffie 49.09 49.34 49.08 49.77 3:17.28 10. Latvia O.Kibermanis/J.Jansons/H.Lusis/M.Miknis 49.18 49.26 49.34 49.63 3:17.41 11. France L.Costerg/V.Ricard/V.Castell/D.Hauterville 49.09 49.36 49.19 49.92 3:17.56 12. Canada N.Poloniato/C.Stones/J.Kirkpatrick/B.Coakwell 49.40 49.23 49.51 49.67 3:17.81 13. Poland M.Luty/A.Zdebiak/L.Miedzik/G.Kossakowski 49.04 49.59 49.46 49.80 3:17.89 14. Switzerland C.Bracher/A.Knuser/M.Meier/F.Badraun 49.06 49.54 49.59 49.72 3:17.91 15. Olympic Athlete from Russia M.Andrianov/A.Zaytsev/V.Kondratenko/R.Samitov 49.43 49.39 49.56 49.56 3:17.94 16. Canada C.Spring/L.Brown/B.Barnett/N.Wright 49.06 49.58 49.46 49.86 3:17.96 17. Great Britain B.Hall/N.Gleeson/J.Fearon/G.Cackett 49.25 49.68 49.64 49.69 3:18.26 18. Great Britain L.Deen/B.Simons/T.Olubi/A.Matthews 49.44 49.45 49.66 49.74 3:18.29 19. United States N.Cunningham/H.Abdul-Saboor/C.Kinney/S.Michener 49.60 49.50 49.74 49.70 3:18.54 20. United States J.Olsen/N.Weber/C.Valdes/C.Fogt 49.62 49.71 49.66 49.56 3:18.55 21. Czech Republic D.Dvorak/J.Kopriva/J.Sindelar/J.Nosek 49.07 49.97 50.05 2:29.09 22. Austria M.Treichl/M.Glueck/M.Rangl/E.Bassey 49.73 49.83 49.68 2:29.24 23. Brazil E.Bindilatti/O.Pessoni/E.Martins/R.Souza da Silva 49.75 49.94 49.80 2:29.49 24. Czech Republic J.Vrba/J.Stoklaska/D.Suchy/D.Egydy 49.73 49.81 50.05 2:29.59 25. Australia L.Mata/D.Mari/L.Reidy/H.Smith 49.72 49.91 50.07 2:29.70 26. China Shao Y/Wang S D/Li C J/Shi H 49.79 50.01 49.94 2:29.74 27. Italy S.Bertazzo/S.Fontana/F.Costa/L.Bilotti 49.92 49.94 50.02 2:29.88 28. Croatia D.Silic/B.Nikpalj/M.Mezulic/A.Zelic 50.18 50.64 50.63 2:31.45 29. Romania D.Grigore/P.Muntean/F.Craciun/L.Bartha 50.55 50.79 50.81 2:32.15