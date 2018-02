UPDATE 1-Olympics-Bobsleigh-Women's Competition overall results

Feb 21 (Gracenote) - Olympic bobsleigh Women's Competition overall results in Pyeongchang on Wednesday. Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Overall 1. Germany M.Jamanka/L.Buckwitz 50.54 50.72 50.49 50.70 3:22.45 2. United States E.Meyers Taylor/L.Gibbs 50.52 50.81 50.46 50.73 3:22.52 3. Canada K.Humphries/P.George 50.72 50.88 50.52 50.77 3:22.89 4. Germany S.Schneider/A.Drazek 50.63 50.93 50.71 50.70 3:22.97 5. United States J.Greubel Poser/A.Evans 50.59 50.99 50.59 50.85 3:23.02 6. Canada A.Rissling/H.Moyse 50.81 50.95 50.83 51.04 3:23.63 7. Canada C.De Bruin/M.Lotholz 50.94 50.91 50.75 51.29 3:23.89 8. Great Britain M.McNeill/M.Moore 50.77 50.95 51.16 51.19 3:24.07 9. Switzerland S.Hafner/R.Rebsamen 50.86 51.16 51.07 51.21 3:24.30 10. Austria C.Hengster/V.Kleiser 51.23 51.04 51.00 51.24 3:24.51 11. Belgium E.Willemsen/S.Aerts 51.03 51.27 51.10 51.21 3:24.61 12. Olympic Athlete from Russia N.Sergeeva/A.Kocherzhova 51.01 51.49 51.29 51.37 3:25.16 13. Belgium A.Vannieuwenhuyse/S.Vercruyssen 51.24 51.28 51.53 51.20 3:25.25 14. Germany A.Kohler/E.Nolte 51.21 51.20 51.46 51.41 3:25.28 15. Korea K.Kim/K.Kim 51.24 51.20 51.32 51.55 3:25.31 16. Romania M.Constantin/A.Grecu 51.17 51.40 51.39 51.57 3:25.53 17. Olympic Athlete from Russia A.Rodionova/Y.Belomestnykh 51.29 51.47 51.41 51.55 3:25.72 18. Austria K.Beierl/V.Hahn 51.49 51.41 51.51 51.43 3:25.84 19. Jamaica J.Fenlator/C.Russell 51.29 51.50 51.83 51.32 3:25.94 20. Nigeria S.Adigun/A.Omeoga 52.21 52.55 52.31 52.53 3:29.60