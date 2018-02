UPDATE 1-Olympics-Cross Country Skiing-Men's 2 x 15km skiathlon results

Feb 11 (Gracenote) - Olympic cross country skiing men's 2 x 15km skiathlon result in Pyeongchang on Sunday. Time 1. Simen Hegstad Kruger (Norway) 1 hour 16 minutes 20.0 seconds 2. Martin Johnsrud Sundby (Norway) 1:16:28.0 3. Hans Christer Holund (Norway) 1:16:29.9 4. Denis Spitsov (Olympic Athlete from Russia) 1:16:32.7 5. Maurice Manificat (France) 1:16:34.2 6. Dario Cologna (Switzerland) 1:16:45.1 7. Andrew Musgrave (Britain) 1:16:45.7 8. Alex Harvey (Canada) 1:16:53.4 9. Martin Jaks (Czech Republic) 1:16:53.8 10. Johannes Hosflot Klaebo (Norway) 1:17:03.4 11. Thomas Bing (Germany) 1:17:03.7 12. Marcus Hellner (Sweden) 1:17:04.8 13. Clement Parisse (France) 1:17:08.6 14. Daniel Rickardsson (Sweden) 1:17:12.2 15. Jules Lapierre (France) 1:17:19.1 16. Lucas Bogl (Germany) 1:17:19.9 17. Jens Burman (Sweden) 1:17:23.9 18. Scott Patterson (U.S.) 1:17:27.5 19. Iivo Niskanen (Finland) 1:17:34.2 20. Francesco De Fabiani (Italy) 1:17:54.9 21. Matti Heikkinen (Finland) 1:17:55.9 22. Jonas Dobler (Germany) 1:17:56.6 23. Alexey Vitsenko (Olympic Athlete from Russia) 1:18:02.2 24. Paul Pepene (Romania) 1:18:20.4 25. Keishin Yoshida (Japan) 1:18:23.0 26. Giandomenico Salvadori (Italy) 1:18:36.9 27. Max Hauke (Austria) 1:18:44.6 28. Jean Marc Gaillard (France) 1:18:48.5 29. Andrey Melnichenko (Olympic Athlete from Russia) 1:18:50.5 30. Andrey Larkov (Olympic Athlete from Russia) 1:18:50.6 31. Candide Pralong (Switzerland) 1:19:15.6 32. Karel Tammjarv (Estonia) 1:19:25.2 33. Lari Lehtonen (Finland) 1:19:26.6 34. Vitaliy Pukhkalo (Kazakhstan) 1:19:46.7 35. Andreas Katz (Germany) 1:19:49.2 36. Devon Kershaw (Canada) 1:19:55.3 37. Dietmar Nockler (Italy) 1:19:55.5 38. Petr Knop (Czech Republic) 1:20:12.1 39. Jonas Baumann (Switzerland) 1:20:13.4 40. Toni Livers (Switzerland) 1:20:13.4 41. Perttu Hyvarinen (Finland) 1:20:28.5 42. Erik Bjornsen (U.S.) 1:20:54.7 43. Yevgeniy Velichko (Kazakhstan) 1:21:03.9 44. Michail Semenov (Belarus) 1:21:12.0 45. Graeme Killick (Canada) 1:21:39.6 46. Irineu Esteve (Andorra) 1:21:47.7 47. Andreas Veerpalu (Estonia) 1:22:11.4 48. Sergio Rigoni (Italy) 1:22:54.9 49. Imanol Rojo (Spain) 1:23:06.5 50. Yury Astapenka (Belarus) 1:23:12.5 51. Patrick Caldwell (U.S.) 1:23:18.1 52. Dominik Bury (Poland) 1:23:20.3 53. Kresimir Crnkovic (Croatia) 1:23:26.9 54. Noah Hoffman (U.S.) 1:23:28.7 55. Ales Razym (Czech Republic) 1:23:33.8 56. Snorri Einarsson (Iceland) 1:23:33.9 57. Callum Smith (Britain) 1:23:49.9 58. Callum Watson (Australia) 1:25:15.4 59. Martin Vogeli (Liechtenstein) 1:26:08.2 60. Thomas Hjalmar Westgaard (Ireland) 1:32:34.2 61. Oleksii Krasovskyi (Ukraine) LAP 62. Knute Johnsgaard (Canada) LAP 63. Wang Qiang (China) LAP 64. Kim Eun-Ho (Korea) LAP . Edi Dadic (Croatia) DNF . Mantas Strolia (Lithuania) DNF . Calle Halfvarsson (Sweden) DNF . Sergei Dolidovich (Belarus) DNF