Olympics-Cross Country Skiing-Women's 4 x 5km relay results

Feb 17 (Gracenote) - Olympic cross country skiing women's 4 x 5km relay result in Pyeongchang on Saturday. Time 1. Norway Ingvild Flugstad Ostberg/Astrid Uhrenholdt Jacobsen/Ragnhild Haga/Marit Bjoergen 51 minutes 24.3 seconds 2. Sweden Anna Haag/Charlotte Kalla/Ebba Andersson/Stina Nilsson 51:26.3 3. Olympic Athlete from Russia Natalia Nepryaeva/Yulia Belorukova/Anastasia Sedova/Anna Nechaevskaya 52:07.6 4. Finland Aino-Kaisa Saarinen/Kerttu Niskanen/Riitta-Liisa Roponen/Krista Parmakoski 52:26.9 5. U.S. Sophie Caldwell/Sadie Bjornsen/Kikkan Randall/Jessica Diggins 52:44.8 6. Germany Stefanie Bohler/Katharina Hennig/Victoria Carl/Sandra Ringwald 53:13.7 7. Switzerland Laurien van der Graaff/Nadine Fahndrich/Nathalie von Siebenthal/Lydia Hiernickel 53:15.8 8. Slovenia Anamarija Lampic/Katja Visnar/Alenka Cebasek/Vesna Fabjan 53:55.7 9. Italy Anna Comarella/Lucia Scardoni/Elisa Brocard/Ilaria Debertolis 54:22.0 10. Poland Ewelina Marcisz/Justyna Kowalczyk/Martyna Galewicz/Sylwia Jaskowiec 54:30.9 11. Czech Republic Katerina Berouskova/Karolina Grohova/Petra Novakova/Barbora Havlickova 55:17.1 12. France Aurore Jean/Anouk Faivre Picon/Coraline Thomas Hugue/Delphine Claudel 55:50.2 13. Canada Dahria Beatty/Emily Nishikawa/Cendrine Browne/Anne-Marie Comeau 56:14.6 14. Belarus Anastasia Kirillova/Yulia Tikhonova/Polina Seronosova/Valiantsina Kaminskaya 57:56.1