Olympics-Cross Country Skiing-Women's sprint classic style quarterfinal results

Feb 13 (Gracenote) - Olympic cross country skiing women's sprint classic style quarterfinal results in Pyeongchang on Tuesday. Time Quarterfinal 1 1. Stina Nilsson (Sweden) 3 minutes 10.90 seconds Q 2. Krista Parmakoski (Finland) 3:11.97 Q 3. Anamarija Lampic (Slovenia) 3:12.46 Q 4. Kathrine Rolsted Harsem (Norway) 3:14.87 5. Aino-Kaisa Saarinen (Finland) 3:19.18 6. Anna Shevchenko (Kazakhstan) 3:23.56 Quarterfinal 2 1. Maiken Caspersen Falla (Norway) 3:11.98 Q 2. Sophie Caldwell (U.S.) 3:12.39 Q 3. Ida Ingemarsdotter (Sweden) 3:14.58 4. Katja Visnar (Slovenia) 3:20.49 5. Lucia Scardoni (Italy) 3:22.49 6. Alenka Cebasek (Slovenia) 3:30.87 Quarterfinal 3 1. Hanna Falk (Sweden) 3:11.08 Q 2. Jessica Diggins (U.S.) 3:11.24 Q 3. Sandra Ringwald (Germany) 3:13.76 4. Nadine Fahndrich (Switzerland) 3:14.82 5. Kerttu Niskanen (Finland) 3:19.84 6. Katerina Berouskova (Czech Republic) 3:27.43 Quarterfinal 4 1. Yulia Belorukova (Olympic Athlete from Russia) 3:14.29 Q 2. Heidi Weng (Norway) 3:15.68 Q 3. Sadie Bjornsen (U.S.) 3:16.75 4. Johanna Matintalo (Finland) 3:16.92 5. Gaia Vuerich (Italy) 3:21.65 6. Elisabeth Schicho (Germany) 3:24.26 Quarterfinal 5 1. Natalia Nepryaeva (Olympic Athlete from Russia) 3:11.78 Q 2. Laurien van der Graaff (Switzerland) 3:12.15 Q 3. Anna Dyvik (Sweden) 3:13.09 Q 4. Ingvild Flugstad Ostberg (Norway) 3:14.87 5. Justyna Kowalczyk (Poland) 3:17.47 6. Katharina Hennig (Germany) 3:19.55