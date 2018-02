UPDATE 5-Olympics-Curling-Men's round robin results

Feb 20 (Gracenote) - Olympic men's curling round robin results in Gangneung on Tuesday. RESULTS Norway 4 Italy 6 Japan 6 Denmark 4 Switzerland 4 U.S. 8 Korea 8 Switzerland 7 Japan 4 Canada 8 Italy 3 Sweden 7 Britain 10 Norway 3 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Sweden 8 7 0 1 60 36 7 2. Britain 8 5 0 3 51 50 5 2=. Canada 8 5 0 3 48 43 5 4. Switzerland 9 5 0 4 60 55 5 5. U.S. 8 4 0 4 57 59 4 5=. Japan 8 4 0 4 44 46 4 7. Norway 8 3 0 5 45 54 3 7=. Korea 8 3 0 5 55 59 3 9. Italy 9 3 0 6 50 56 3 10. Denmark 8 2 0 6 50 62 2 WEDNESDAY, FEBRUARY 21 FIXTURES (GMT) Britain v U.S. (0505) Sweden v Norway (0505) Denmark v Canada (0505) Korea v Japan (0505)