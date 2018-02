Feb 12 (Gracenote) - Olympic mixed's curling semifinal results in Gangneung on Monday. Semifinal Olympic Athlete from Russia - Switzerland 5-7 (0-2,2-0,0-1,0-1,2-0,1-0,0-2,0-1) Canada - Norway 8-4 (2-0,0-1,0-1,1-0,2-0,0-2,3-0,0-0)