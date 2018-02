Olympics-Figure Skating-Mixed's pairs overall results

Feb 14 (Gracenote) - Olympic figure skating mixed's pairs overall results in Pyeongchang on Wednesday. Short Program Overall 1. Sui W J/Han C (China) 82.39Q 82.39 2. E.Tarasova/V.Morozov (Olympic Athlete from Russia) 81.68Q 81.68 3. M.Duhamel/E.Radford (Canada) 76.82Q 76.82 4. A.Savchenko/B.Massot (Germany) 76.59Q 76.59 5. Yu X Y/Zhang H (China) 75.58Q 75.58 6. V.James/M.Cipres (France) 75.34Q 75.34 7. V.Marchei/O.Hotarek (Italy) 74.50Q 74.50 8. N.Zabiyako/A.Enbert (Olympic Athlete from Russia) 74.35Q 74.35 9. N.Della Monica/M.Guarise (Italy) 74.00Q 74.00 10. K.Astakhova/A.Rogonov (Olympic Athlete from Russia) 70.52Q 70.52 11. R.Ryom/K.Kim (DPR Korea) 69.40Q 69.40 12. J.Seguin/C.Bilodeau (Canada) 67.52Q 67.52 13. K.Moore-Towers/M.Marinaro (Canada) 65.68Q 65.68 14. A.Scimeca Knierim/C.Knierim (U.S.) 65.55Q 65.55 15. A.Duskova/M.Bidar (Czech Republic) 63.25Q 63.25 16. A.Hocke/R.Blommaert (Germany) 63.04Q 63.04 17. Peng C/Jin Y (China) 62.61 62.61 18. E.Alexandrovskaya/H.Windsor (Australia) 61.55 61.55 19. P.Conners/E.Krasnopolski (Israel) 60.35 60.35 20. M.Ziegler/S.Kiefer (Austria) 58.80 58.80 21. M.Suzaki/R.Kihara (Japan) 57.74 57.74 22. K.Kim/A.Kam (Korea) 42.93 42.93