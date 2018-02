Olympics-Freestyle Skiing-Men's aerials qualification results

Feb 17 (Gracenote) - Olympic freestyle skiing men's aerials qualification results in Pyeongchang on Saturday. Qualification 2 1. Ilya Burov (Olympic Athlete from Russia) 126.55 points Q 2. David Morris (Australia) 124.89 Q 3. Liu Zhongqing (China) 123.08 Q 3. Oleksandr Abramenko (Ukraine) 123.08 Q 5. Mischa Gasser (Switzerland) 121.72 Q 6. Anton Kushnir (Belarus) 121.27 7. Noe Roth (Switzerland) 116.64 8. Maxim Burov (Olympic Athlete from Russia) 116.37 9. Mac Bohonnon (U.S.) 112.39 10. Stanislav Nikitin (Olympic Athlete from Russia) 111.06 11. Lloyd Wallace (Britain) 100.03 12. Wang Xindi (China) 96.38 13. Ildar Badrutdinov (Kazakhstan) 94.47 14. Maksym Gustyk (Belarus) 89.14 15. Dimitri Isler (Switzerland) 88.94 Q 16. Nicolas Gygax (Switzerland) 88.92 17. Lewis Irving (Canada) 78.73 18. Naoya Tabara (Japan) 78.73 19. Eric Loughran (U.S.) 72.40 Qualification 1 1. Jonathon Lillis (U.S.) 127.44 Q 2. Qi Guangpu (China) 126.70 Q 3. Jia Zongyang (China) 126.55 Q 4. Stanislau Hladchenko (Belarus) 126.11 Q 5. Pavel Krotov (Olympic Athlete from Russia) 124.89 Q 6. Olivier Rochon (Canada) 124.34 Q 7. Dimitri Isler (Switzerland) 123.98 8. Ilya Burov (Olympic Athlete from Russia) 123.98 9. Oleksandr Abramenko (Ukraine) 123.01 10. Wang Xindi (China) 121.24 11. Anton Kushnir (Belarus) 120.80 12. Maxim Burov (Olympic Athlete from Russia) 117.65 13. Noe Roth (Switzerland) 116.06 14. Mischa Gasser (Switzerland) 113.72 15. David Morris (Australia) 112.83 16. Liu Zhongqing (China) 107.08 17. Naoya Tabara (Japan) 103.98 18. Maksym Gustyk (Belarus) 92.92 19. Ildar Badrutdinov (Kazakhstan) 89.18 20. Nicolas Gygax (Switzerland) 88.29 21. Lewis Irving (Canada) 87.17 22. Eric Loughran (U.S.) 86.28 23. Mac Bohonnon (U.S.) 85.97 24. Lloyd Wallace (Britain) 73.06 25. Stanislav Nikitin (Olympic Athlete from Russia) 70.59