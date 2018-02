Feb 22 (Gracenote) - Olympic freestyle skiing men's halfpipe final results in Pyeongchang on Thursday. 1. David Wise (U.S.) 97.20 points 2. Alex Ferreira (U.S.) 96.40 3. Nico Porteous (New Zealand) 94.80 4. Beau-James Wells (New Zealand) 91.60 5. Noah Bowman (Canada) 89.40 6. Mike Riddle (Canada) 85.40 7. Aaron Blunck (U.S.) 84.80 8. Andreas Gohl (Austria) 68.80 9. Torin Yater-Wallace (U.S.) 65.20 10. Thomas Krief (France) 9.80 11. Kevin Rolland (France) 6.40 12. Byron Wells (New Zealand) DNS