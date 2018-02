UPDATE 2-Olympics-Freestyle Skiing-Men's moguls final results

Feb 12 (Gracenote) - Olympic freestyle skiing men's moguls final results in Pyeongchang on Monday. Final 3 1. Mikael Kingsbury (Canada) 86.63 points 2. Matt Graham (Australia) 82.57 3. Daichi Hara (Japan) 82.19 4. Marc-Antoine Gagnon (Canada) 77.02 5. Casey Andringa (U.S.) 75.50 6. Vinjar Slatten (Norway) 33.61 Final 2 1. Daichi Hara (Japan) 82.30 Q 2. Mikael Kingsbury (Canada) 82.19 Q 3. Casey Andringa (U.S.) 80.80 Q 4. Matt Graham (Australia) 80.01 Q 5. Vinjar Slatten (Norway) 78.87 Q 6. Marc-Antoine Gagnon (Canada) 77.40 Q 7. Pavel Kolmakov (Kazakhstan) 76.10 8. Dmitry Reyherd (Kazakhstan) 58.64 9. Sacha Theocharis (France) 34.49 . Sho Endo (Japan) DNF . Ikuma Horishima (Japan) DNF . Choi Jae-Woo (Korea) DNF Final 1 1. Sho Endo (Japan) 82.72 Q 2. Matt Graham (Australia) 81.39 Q 3. Daichi Hara (Japan) 81.29 Q 4. Mikael Kingsbury (Canada) 81.27 Q 5. Casey Andringa (U.S.) 80.73 Q 6. Dmitry Reyherd (Kazakhstan) 79.77 Q 7. Ikuma Horishima (Japan) 79.64 Q 8. Vinjar Slatten (Norway) 79.18 Q 9. Marc-Antoine Gagnon (Canada) 78.38 Q 10. Choi Jae-Woo (Korea) 78.26 Q 11. Pavel Kolmakov (Kazakhstan) 78.22 Q 12. Sacha Theocharis (France) 77.09 Q 13. Anthony Benna (France) 76.43 14. James Matheson (Australia) 75.98 15. Alexandr Smyshlyaev (Olympic Athlete from Russia) 74.57 16. Jimi Salonen (Finland) 72.76 17. Troy Murphy (U.S.) 72.72 18. Bradley Wilson (U.S.) 62.74 19. Nobuyuki Nishi (Japan) 46.04 . Philippe Marquis (Canada) DNF