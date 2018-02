Olympics-Freestyle Skiing-Women's aerials final results

Feb 16 (Gracenote) - Olympic freestyle skiing women's aerials final results in Pyeongchang on Friday. Final 3 1. Hanna Huskova (Belarus) 96.14 points 2. Zhang Xin (China) 95.52 3. Kong Fanyu (China) 70.14 4. Alla Tsuper (Belarus) 59.94 5. Laura Peel (Australia) 55.34 6. Madison Olsen (U.S.) 47.23 Final 2 1. Kong Fanyu (China) 97.29 Q 2. Zhang Xin (China) 94.11 Q 3. Laura Peel (Australia) 85.65 Q 4. Hanna Huskova (Belarus) 85.05 Q 5. Alla Tsuper (Belarus) 84.00 Q 6. Madison Olsen (U.S.) 83.23 Q 7. Liubov Nikitina (Olympic Athlete from Russia) 80.01 8. Alexandra Orlova (Olympic Athlete from Russia) 61.25 9. Xu Mengtao (China) 59.25 Final 1 1. Hanna Huskova (Belarus) 94.15 Q 2. Xu Mengtao (China) 91.00 Q 3. Alla Tsuper (Belarus) 90.82 Q 4. Kong Fanyu (China) 89.77 Q 5. Alexandra Orlova (Olympic Athlete from Russia) 89.28 Q 6. Zhang Xin (China) 87.25 Q 7. Liubov Nikitina (Olympic Athlete from Russia) 85.68 Q 8. Madison Olsen (U.S.) 85.36 Q 9. Laura Peel (Australia) 85.05 Q 10. Kiley McKinnon (U.S.) 80.95 11. Kristina Spiridonova (Olympic Athlete from Russia) 57.64 12. Danielle Scott (Australia) 57.01