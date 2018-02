Olympics-Freestyle Skiing-Women's aerials qualification results

Feb 15 (Gracenote) - Olympic freestyle skiing women's aerials qualification results in Pyeongchang on Thursday. Qualification 2 1. Alla Tsuper (Belarus) 99.37 points 2. Kong Fanyu (China) 95.17 3. Laura Peel (Australia) 89.46 4. Kiley McKinnon (U.S.) 87.88 5. Zhanbota Aldabergenova (Kazakhstan) 85.36 6. Liubov Nikitina (Olympic Athlete from Russia) 84.24 7. Aliaksandra Ramanouskaya (Belarus) 83.65 8. Yan Ting (China) 82.94 9. Madison Olsen (U.S.) 80.04 10. Catrine Lavallee (Canada) 71.34 11. Marzhan Akzhigit (Kazakhstan) 70.20 12. Lydia Lassila (Australia) 63.45 13. Alina Gridneva (Olympic Athlete from Russia) 60.98 14. Samantha Wells (Australia) 58.27 15. Ayana Zholdas (Kazakhstan) 57.98 16. Ashley Caldwell (U.S.) 55.86 17. Olga Polyuk (Ukraine) 55.50 18. Akmarzhan Kalmurzayeva (Kazakhstan) 47.32 19. Kim Kyoungeun (Korea) 44.20 Qualification 1 1. Alexandra Orlova (Olympic Athlete from Russia) 102.22 Q 2. Hanna Huskova (Belarus) 100.45 Q 3. Xu Mengtao (China) 99.37 Q 4. Kristina Spiridonova (Olympic Athlete from Russia) 97.64 Q 5. Danielle Scott (Australia) 93.76 Q 6. Zhang Xin (China) 90.24 Q 7. Kong Fanyu (China) 89.77 8. Liubov Nikitina (Olympic Athlete from Russia) 88.83 9. Madison Olsen (U.S.) 87.88 10. Olga Polyuk (Ukraine) 82.21 11. Ashley Caldwell (U.S.) 81.81 12. Zhanbota Aldabergenova (Kazakhstan) 81.07 13. Yan Ting (China) 80.95 14. Marzhan Akzhigit (Kazakhstan) 79.17 15. Alla Tsuper (Belarus) 77.90 16. Catrine Lavallee (Canada) 73.08 17. Kiley McKinnon (U.S.) 72.26 18. Lydia Lassila (Australia) 66.27 19. Laura Peel (Australia) 64.86 20. Alina Gridneva (Olympic Athlete from Russia) 60.16 21. Akmarzhan Kalmurzayeva (Kazakhstan) 58.58 22. Samantha Wells (Australia) 54.28 23. Ayana Zholdas (Kazakhstan) 51.01 24. Aliaksandra Ramanouskaya (Belarus) 38.85 25. Kim Kyoungeun (Korea) 35.67