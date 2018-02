Olympics-Freestyle Skiing-Women's ski cross seeding results

Feb 22 (Gracenote) - Olympic freestyle skiing women's ski cross seeding result in Pyeongchang on Thursday. 1. Marielle Thompson (Canada) 1 minute 13.11 2. Kelsey Serwa (Canada) 1:13.33 3. Brittany Phelan (Canada) 1:13.56 4. Sandra Naslund (Sweden) 1:13.58 5. Fanny Smith (Switzerland) 1:13.90 6. Alizee Baron (France) 1:14.11 7. Katrin Ofner (Austria) 1:14.30 8. Andrea Limbacher (Austria) 1:14.71 9. Sami Kennedy-Sim (Australia) 1:14.97 10. Sanna Ludi (Switzerland) 1:15.13 11. India Sherret (Canada) 1:15.48 12. Marielle Berger-Sabbatel (France) 1:15.60 13. Nikol Kucerova (Czech Republic) 1:15.61 14. Debora Pixner (Italy) 1:15.72 15. Anastasiia Chirtcova (Olympic Athlete from Russia) 1:15.83 16. Talina Gantenbein (Switzerland) 1:15.97 17. Lisa Andersson (Sweden) 1:16.15 18. Stephanie Joffroy (Chile) 1:16.70 19. Victoria Zavadovskaya (Olympic Athlete from Russia) 1:16.80 20. Julia Eichinger (Germany) 1:17.56 21. Reina Umehara (Japan) 1:17.81 22. Emily Sarsfield (Britain) 1:18.25 23. Priscillia Annen (Switzerland) 2:30.03 24. Lucrezia Fantelli (Italy) DNS