UPDATE 2-Olympics-Freestyle Skiing-Women's moguls final results

Feb 11 (Gracenote) - Olympic freestyle skiing women's moguls final results in Pyeongchang on Sunday. Final 3 1. Perrine Laffont (France) 78.65 points 2. Justine Dufour-Lapointe (Canada) 78.56 3. Yulia Galysheva (Kazakhstan) 77.40 4. Jakara Anthony (Australia) 75.35 5. Britteny Cox (Australia) 75.08 . Andi Naude (Canada) DNF Final 2 1. Andi Naude (Canada) 78.78 Q 2. Britteny Cox (Australia) 78.28 Q 3. Perrine Laffont (France) 77.86 Q 4. Justine Dufour-Lapointe (Canada) 77.48 Q 5. Jakara Anthony (Australia) 76.85 Q 6. Yulia Galysheva (Kazakhstan) 76.81 Q 7. Jaelin Kauf (U.S.) 76.03 8. Keaton McCargo (U.S.) 75.79 9. Audrey Robichaud (Canada) 74.89 10. Regina Rakhimova (Olympic Athlete from Russia) 73.55 11. Ekaterina Stolyarova (Olympic Athlete from Russia) 72.74 12. Tess Johnson (U.S.) 70.49 Final 1 1. Justine Dufour-Lapointe (Canada) 79.50 Q 2. Jaelin Kauf (U.S.) 78.73 Q 3. Keaton McCargo (U.S.) 76.88 Q 4. Jakara Anthony (Australia) 76.81 Q 5. Britteny Cox (Australia) 75.79 Q 6. Perrine Laffont (France) 75.76 Q 7. Yulia Galysheva (Kazakhstan) 75.10 Q 8. Audrey Robichaud (Canada) 74.27 Q 9. Tess Johnson (U.S.) 74.10 Q 10. Andi Naude (Canada) 73.99 Q 11. Regina Rakhimova (Olympic Athlete from Russia) 73.58 Q 12. Ekaterina Stolyarova (Olympic Athlete from Russia) 73.23 Q 13. Katharina Forster (Germany) 72.33 14. Seo Jung-Hwa (Korea) 72.31 15. Morgan Schild (U.S.) 72.23 16. Marika Pertakhiya (Olympic Athlete from Russia) 71.65 17. Chloe Dufour-Lapointe (Canada) 70.98 18. Arisa Murata (Japan) 70.77 19. Hedvig Wessel (Norway) 68.77 20. Madii Himbury (Australia) 68.19