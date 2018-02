UPDATE 1-Olympics-Luge-Men's single overall results

Feb 10 (Gracenote) - Olympic luge men's single overall results in Pyeongchang on Saturday. Run 1 Run 2 Overall 1. Felix Loch (Germany) 47.674 47.625 1:35.299 2. David Gleirscher (Austria) 47.652 47.835 1:35.487 3. Roman Repilov (Russia) 47.776 47.740 1:35.516 4. Chris Mazdzer (U.S.) 47.800 47.717 1:35.517 5. Sam Edney (Canada) 47.862 47.755 1:35.617 6. Kevin Fischnaller (Italy) 47.853 47.793 1:35.646 7. Kristers Aparjods (Latvia) 47.822 47.834 1:35.656 8. Johannes Ludwig (Germany) 47.764 47.940 1:35.704 9. Wolfgang Kindl (Austria) 47.955 47.858 1:35.813 10. Reid Watts (Canada) 47.960 47.895 1:35.855 11. Dominik Fischnaller (Italy) 47.930 47.967 1:35.897 12. Andi Langenhan (Germany) 48.083 47.850 1:35.933 13. Stepan Fedorov (Russia) 48.035 47.936 1:35.971 14. Emanuel Rieder (Italy) 48.040 48.047 1:36.087 15. Reinhard Egger (Austria) 48.221 47.903 1:36.124 16. Mitchel Malyk (Canada) 48.075 48.050 1:36.125 17. Semen Pavlichenko (Russia) 48.337 47.923 1:36.260 18. Tucker West (U.S.) 48.484 47.942 1:36.426 19. Maciej Kurowski (Poland) 48.103 48.467 1:36.570 20. Ondrej Hyman (Czech Republic) 48.324 48.276 1:36.600 21. Inars Kivlenieks (Latvia) 48.274 48.370 1:36.644 22. Alex Ferlazzo (Australia) 48.073 48.587 1:36.660 23. Taylor Morris (U.S.) 48.072 48.793 1:36.865 24. Adam Rosen (Britain) 48.477 48.410 1:36.887 25. Arturs Darznieks (Latvia) 48.305 48.671 1:36.976 26. Anton Dukach (Ukraine) 48.888 48.307 1:37.195 27. Mateusz Sochowicz (Poland) 49.047 48.203 1:37.250 28. Jozef Ninis (Slovakia) 47.833 50.014 1:37.847 29. Theodor Andrei Turea (Romania) 49.482 48.489 1:37.971 30. Lim Namkyu (Korea) 49.461 48.591 1:38.052 31. Valentin Cretu (Romania) 49.030 49.085 1:38.115 32. Giorgi Sogoiani (Georgia) 49.300 49.151 1:38.451 33. Rupert Staudinger (Britain) 49.626 49.259 1:38.885 34. Shiva Keshavan (India) 50.578 48.710 1:39.288 35. Jakub Simonak (Slovakia) 51.724 48.690 1:40.414 36. Nikita Kopyrenko (Kazakhstan) 50.147 50.327 1:40.474 37. Pavel Angelov (Bulgaria) 51.569 49.449 1:41.018 38. Lien Te-An (Taiwan) 52.121 51.472 1:43.593 39. Tilen Sirse (Slovenia) 49.887 58.776 1:48.663 40. Andriy Mandziy (Ukraine) 1:02.935 48.473 1:51.408