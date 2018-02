Olympics-Luge-Mixed's team - relay results

Feb 15 (Gracenote) - Olympic luge mixed's team - relay result in Pyeongchang on Thursday. Time 1. Germany (Natalie Geisenberger/Johannes Ludwig/Tobias Wendl/Tobias Arlt) 2 minutes 24.517 seconds 2. Canada (Alex Gough/Sam Edney/Tristan Walker/Justin Snith) 2:24.872 3. Austria (Madeleine Egle/David Gleirscher/Peter Penz/Georg Fischler) 2:24.988 4. U.S. (Summer Britcher/Chris Mazdzer/Matt Mortensen/Jayson Terdiman) 2:25.091 5. Italy (Andrea Votter/Dominik Fischnaller/Ivan Nagler/Fabian Malleier) 2:25.093 6. Latvia (Ulla Zirne/Kristers Aparjods/Andris Sics/Juris Sics) 2:25.315 7. Olympic Athlete from Russia (Ekaterina Baturina/Roman Repilov/Aleksandr Denisev/Vladislav Antonov) 2:25.349 8. Poland (Ewa Kuls-Kusyk/Maciej Kurowski/Wojciech Chmielewski/Jakub Kowalewski) 2:26.413 9. Korea (Aileen Frisch/Lim Namkyu/Park Jin-Yong/Cho Jung-Myung) 2:26.543 10. Romania (Raluca Stramaturaru/Valentin Cretu/Cosmin Atodiresei/Stefan Musei) 2:26.844 11. Slovakia (Katarina Simonakova/Jozef Ninis/Marek Solcansky/Karol Stuchlak) 2:26.993 12. Czech Republic (Tereza Noskova/Ondrej Hyman/Lukas Broz/Antonin Broz) 2:27.061 13. Ukraine (Olena Shkhumova/Anton Dukach/Oleksandr Obolonchyk/Roman Zakharkiv) 2:31.003