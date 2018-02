UPDATE 1-Olympics-Luge-Open's double overall results

Feb 14 (Gracenote) - Olympic luge open's double overall results in Pyeongchang on Wednesday. Run 1 Run 2 Overall 1. T.Wendl/T.Arlt (Germany) 45.820 45.877 1:31.697 2. P.Penz/G.Fischler (Austria) 45.891 45.894 1:31.785 3. T.Eggert/S.Benecken (Germany) 45.931 46.056 1:31.987 4. T.Steu/L.Koller (Austria) 46.172 46.112 1:32.284 5. T.Walker/J.Snith (Canada) 46.134 46.235 1:32.369 6. A.Sics/J.Sics (Latvia) 46.336 46.106 1:32.442 7. I.Nagler/F.Malleier (Italy) 46.320 46.243 1:32.563 8. J.Krewson/A.Sherk (U.S.) 46.310 46.342 1:32.652 9. P.Park/C.Cho (Korea) 46.396 46.276 1:32.672 10. M.Mortensen/J.Terdiman (U.S.) 46.244 46.443 1:32.687 11. A.Denisev/V.Antonov (Olympic Athlete from Russia) 46.437 46.344 1:32.781 12. W.Chmielewski/J.Kowalewski (Poland) 46.609 46.478 1:33.087 13. L.Broz/A.Broz (Czech Republic) 46.570 46.582 1:33.152 14. O.Gudramovics/P.Kalnins (Latvia) 46.890 46.317 1:33.207 15. L.Rieder/P.Rastner (Italy) 46.709 46.567 1:33.276 16. A.Bogdanov/A.Medvedev (Olympic Athlete from Russia) 47.106 46.402 1:33.508 17. M.Solcansky/K.Stuchlak (Slovakia) 46.780 46.811 1:33.591 18. M.Kvicala/J.Kudera (Czech Republic) 46.818 46.910 1:33.728 19. C.Atodiresei/S.Musei (Romania) 47.101 47.171 1:34.272 20. O.Obolonchyk/R.Zakharkiv (Ukraine) 48.316 47.401 1:35.717