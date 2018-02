UPDATE 1-Olympics-Luge-Women's single overall results

Feb 13 (Gracenote) - Olympic luge women's single overall results in Pyeongchang on Tuesday. Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Overall 1. Natalie Geisenberger (Germany) 46.245 46.209 46.280 46.498 3:05.232 2. Dajana Eitberger (Germany) 46.381 46.193 46.577 46.448 3:05.599 3. Alex Gough (Canada) 46.317 46.328 46.425 46.574 3:05.644 4. Tatjana Hufner (Germany) 46.322 46.339 46.392 46.660 3:05.713 5. Kimberley McRae (Canada) 46.339 46.449 46.480 46.610 3:05.878 6. Erin Hamlin (U.S.) 46.357 46.333 46.506 46.716 3:05.912 7. Raluca Stramaturaru (Romania) 46.469 46.532 46.606 46.681 3:06.288 8. Aileen Frisch (Korea) 46.350 46.456 46.751 46.843 3:06.400 9. Madeleine Egle (Austria) 46.726 46.646 46.541 46.696 3:06.609 10. Andrea Votter (Italy) 46.577 46.483 46.907 46.892 3:06.859 11. Martina Kocher (Switzerland) 46.837 46.657 46.638 46.761 3:06.893 12. Ulla Zirne (Latvia) 46.471 46.409 47.327 46.895 3:07.102 13. Brooke Apshkrum (Canada) 46.834 46.839 46.905 46.983 3:07.561 14. Sandra Robatscher (Italy) 46.620 47.116 47.083 46.746 3:07.565 15. Ekaterina Baturina (Russia) 47.122 46.700 46.675 47.122 3:07.619 16. Eliza Cauce (Latvia) 47.458 46.477 46.624 47.092 3:07.651 17. Hannah Prock (Austria) 46.622 46.585 47.743 46.854 3:07.804 18. Sung Eun Ryung (Korea) 46.918 46.851 47.205 47.276 3:08.250 19. Summer Britcher (U.S.) 46.829 46.132 46.603 48.770 3:08.334 20. Ewa Kuls-Kusyk (Poland) 47.037 46.933 47.212 2:21.182 21. Olena Shkhumova (Ukraine) 46.950 46.844 47.751 2:21.545 22. Kendija Aparjode (Latvia) 48.103 46.927 47.296 2:22.326 23. Katarina Simonakova (Slovakia) 47.428 47.606 47.538 2:22.572 24. Veronica Ravenna (Argentina) 47.175 47.788 47.739 2:22.702 25. Natalia Wojtusciszyn (Poland) 49.133 46.736 47.290 2:23.159 26. Tereza Noskova (Czech Republic) 47.813 48.132 47.921 2:23.866 27. Daria Obratov (Croatia) 48.615 48.252 48.686 2:25.553 28. Olena Stetskiv (Ukraine) 50.599 48.303 47.929 2:26.831 . Emily Sweeney (U.S.) 46.595 46.960 46.917 DNF DNF . Birgit Platzer (Austria) 47.318 DNF DNF