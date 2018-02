UPDATE 2-Olympics-Nordic Combined-Men's gundersen normal hill / 10km overall results

Feb 14 (Gracenote) - Olympic nordic combined men's gundersen normal hill / 10km overall results in Pyeongchang on Wednesday. Time 1. Eric Frenzel (Germany) 24:51.4 2. Akito Watabe (Japan) 24:56.2 3. Lukas Klapfer (Austria) 25:09.5 4. Jarl Magnus Riiber (Norway) 25:13.9 5. Johannes Rydzek (Germany) 25:19.3 6. Eero Hirvonen (Finland) 25:43.0 7. Fabian Riessle (Germany) 25:56.7 8. Ilkka Herola (Finland) 25:56.9 9. Vinzenz Geiger (Germany) 25:56.9 10. Espen Andersen (Norway) 26:05.1 11. Maxime Laheurte (France) 26:14.5 12. Yoshito Watabe (Japan) 26:16.2 13. Franz-Josef Rehrl (Austria) 26:29.5 14. Hideaki Nagai (Japan) 26:30.5 15. Francois Braud (France) 26:40.5 16. Kristjan Ilves (Estonia) 27:03.3 17. Bryan Fletcher (U.S.) 27:03.6 18. Jorgen Graabak (Norway) 27:21.3 19. Alessandro Pittin (Italy) 27:21.9 20. Bernhard Gruber (Austria) 27:22.1 21. Miroslav Dvorak (Czech Republic) 27:23.4 22. Pawel Slowiok (Poland) 27:26.6 23. Hannu Manninen (Finland) 27:29.8 24. Tomas Portyk (Czech Republic) 27:31.4 25. Jan Schmid (Norway) 27:34.8 26. Antoine Gerard (France) 27:36.8 27. Tim Hug (Switzerland) 27:38.4 28. Vid Vrhovnik (Slovenia) 27:39.9 29. Wilhelm Denifl (Austria) 27:41.8 30. Viktor Pasichnyk (Ukraine) 27:46.1 31. Jason Lamy Chappuis (France) 27:48.9 32. Lukas Runggaldier (Italy) 27:51.2 33. Go Yamamoto (Japan) 27:57.1 34. Ondrej Pazout (Czech Republic) 28:05.8 35. Taylor Fletcher (U.S.) 28:19.2 36. Arttu Makiaho (Finland) 28:27.3 37. Aaron Kostner (Italy) 28:30.4 38. Ernest Yahin (Olympic Athlete from Russia) 28:34.3 39. Szczepan Kupczak (Poland) 29:02.6 40. Raffaele Buzzi (Italy) 29:13.1 41. Ben Loomis (U.S.) 29:20.8 42. Adam Cieslar (Poland) 29:38.7 43. Karl-August Tiirmaa (Estonia) 30:05.2 44. Marjan Jelenko (Slovenia) 30:08.5 45. Jasper Good (U.S.) 30:39.8 46. Park Je-Un (Korea) 30:56.5 47. Wojciech Marusarz (Poland) 31:27.5