Olympics-Short Track-Men's 1000m heats results

Feb 13 (Gracenote) - Olympic short track men's 1000m heats results in Pyeongchang on Tuesday. Time Heat 1 1. John-Henry Krueger (U.S.) 1 minute 25.913 seconds Q 2. Farrell Treacy (Britain) 1:26.762 Q 3. Ryosuke Sakazume (Japan) ADV . Shaoang Liu (Hungary) PEN Heat 2 1. Lim Hyo-Jun (Korea) 1:23.971 Q 2. Kazuki Yoshinaga (Japan) 1:24.030 Q 3. Charle Cournoyer (Canada) 1:24.051 4. Daan Breeuwsma (Netherlands) 1:24.429 Heat 3 1. Samuel Girard (Canada) 1:23.894 Q 2. Semion Elistratov (Olympic Athlete from Russia) 1:23.979 Q 3. Keita Watanabe (Japan) 1:24.078 4. Nurbergen Zhumagaziyev (Kazakhstan) 1:24.271 Heat 4 1. Sjinkie Knegt (Netherlands) 1:23.823 Q 2. Thibaut Fauconnet (France) 1:24.381 Q 3. Roberts Zvejnieks (Latvia) 1:26.408ADV . Ren Ziwei (China) PEN Heat 5 1. Charles Hamelin (Canada) 1:23.407 Q 2. Wu Dajing (China) 1:23.463 Q 3. Sebastien Lepape (France) 1:23.489 4. Alexander Shulginov (Olympic Athlete from Russia) 1:31.133 Heat 6 1. Itzhak de Laat (Netherlands) 1:24.639 Q 2. Seo Yi Ra (Korea) 1:24.734 Q 3. Tommaso Dotti (Italy) 1:25.369 . Han Tianyu (China) PEN Heat 7 1. Hwang Dae Heon (Korea) 1:24.457 Q 2. Yuri Confortola (Italy) 1:25.297 Q 3. Joshua Cheetham (Britain) 1:26.223 . Vladislav Bykanov (Israel) PEN Heat 8 1. Sandor Liu Shaolin (Hungary) 1:31.547 Q 2. Roberto Pukitis (Latvia) 1:31.635 Q 3. J.R. Celski (U.S.) 1:31.812 . Pavel Sitnikov (Olympic Athlete from Russia) PEN