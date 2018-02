Olympics-Short Track-Men's 500m quarterfinal results

Feb 22 (Gracenote) - Olympic short track men's 500m quarterfinal results in Pyeongchang on Thursday. Time Quarterfinal 1 1. Ren Ziwei (China) 40.032 seconds Q 2. Sandor Liu Shaolin (Hungary) 40.471 Q 3. Denis Nikisha (Kazakhstan) 40.806 4. Alexander Shulginov (Olympic Athlete from Russia) 54.498 5. Bartosz Konopko (Poland) 1:10.996 Quarterfinal 2 1. Wu Dajing (China) 39.800 Q 2. Hwang Dae Heon (Korea) 40.861 Q 3. Roberts Zvejnieks (Latvia) 40.904 4. Keita Watanabe (Japan) 41.354 5. Nurbergen Zhumagaziyev (Kazakhstan) Quarterfinal 3 1. Samuel Girard (Canada) 40.477 Q 2. Ryosuke Sakazume (Japan) 40.563 Q 3. Han Tianyu (China) 1:14.891 4. Seo Yi Ra (Korea) 1:17.779 Quarterfinal 4 1. Lim Hyo-Jun (Korea) 40.400 Q 2. Daan Breeuwsma (Netherlands) 40.677 Q 3. Dylan Hoogerwerf (Netherlands) 41.007 4. Abzal Azhgaliyev (Kazakhstan) 41.616ADV . Shaoang Liu (Hungary) PEN