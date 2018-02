Olympics-Short Track-Women's 1000m quarterfinal results

Feb 22 (Gracenote) - Olympic short track women's 1000m quarterfinal results in Pyeongchang on Thursday. Time Quarterfinal 1 1. Kim Boutin (Canada) 1 minute 30.013 seconds Q 2. Kim A-Lang (Korea) 1:30.137 Q 3. Marianne St-Gelais (Canada) 1:30.180 4. Veronique Pierron (France) 1:30.323 5. Bianca Walter (Germany) 1:31.085 Quarterfinal 2 1. Arianna Fontana (Italy) 1:30.074 Q 2. Valerie Maltais (Canada) 1:30.131 Q 3. Li Jinyu (China) 1:30.175 4. Hitomi Saito (Japan) 1:30.804 Quarterfinal 3 1. Choi Minjeong (Korea) 1:30.940 Q 2. Qu Chunyu (China) 1:31.284 Q 3. Magdalena Warakomska (Poland) 1:31.698 4. Lara van Ruijven (Netherlands) 1:31.754 Quarterfinal 4 1. Shim Suk Hee (Korea) 1:29.159 Q 2. Suzanne Schulting (Netherlands) 1:29.377 Q 3. Ekaterina Efremenkova (Olympic Athlete from Russia) 1:29.466 4. Yara van Kerkhof (Netherlands) 1:29.670 5. Andrea Keszler (Hungary) 1:30.642