Olympics-Short Track-Women's 3000m relay finals results

Feb 20 (Gracenote) - Olympic short track women's 3000m relay finals results in Pyeongchang on Tuesday. Time Final B 1. Netherlands Suzanne Schulting/Yara van Kerkhof/Lara van Ruijven/Jorien ter Mors 4 minutes 3.471 seconds 2. Hungary Petra Jaszapati/Andrea Keszler/Zsofia Konya/Sara Luca Bacskai 4:03.603 3. Olympic Athlete from Russia Sofia Prosvirnova/Ekaterina Konstantinova/Ekaterina Efremenkova/Emina Malagich 4:08.838 4. Japan Hitomi Saito/Sumire Kikuchi/Shione Kaminaga/Yuki Kikuchi 4:13.072 Final A 1. Korea Shim Suk Hee/Choi Minjeong/Kim Ye Jin/Kim A-Lang 4:07.361 2. Italy Arianna Fontana/Lucia Peretti/Cecilia Maffei/Martina Valcepina 4:15.901 . Canada Marianne St-Gelais/Kim Boutin/Valerie Maltais/Kasandra Bradette PEN . China Fan Kexin/Qu Chunyu/Li Jinyu/Zhou Yang PEN