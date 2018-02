Olympics-Short Track-Women's 500m quarterfinal results

Feb 13 (Gracenote) - Olympic short track women's 500m quarterfinal results in Pyeongchang on Tuesday. Time Quarterfinal 1 1. Arianna Fontana (Italy) 43.128 seconds Q 2. Yara van Kerkhof (Netherlands) 43.197 Q 3. Natalia Maliszewska (Poland) 43.384 . Marianne St-Gelais (Canada) PEN Quarterfinal 2 1. Elise Christie (Britain) 42.703 Q 2. Kim Boutin (Canada) 42.789 Q 3. Andrea Keszler (Hungary) 43.053 4. Anna Seidel (Germany) 44.325 Quarterfinal 3 1. Sofia Prosvirnova (Olympic Athlete from Russia) 43.466 Q 2. Fan Kexin (China) 43.485 Q 3. Han Yutong (China) 43.627 4. Maame Biney (U.S.) 44.772 Quarterfinal 4 1. Qu Chunyu (China) 42.954 Q 2. Choi Minjeong (Korea) 42.996 Q 3. Martina Valcepina (Italy) 43.023 4. Petra Jaszapati (Hungary) 43.043