Feb 13 (Gracenote) - Olympic short track women's 500m semifinal results in Pyeongchang on Tuesday. Time Semifinal 1 1. Choi Minjeong (Korea) 42.422 seconds Q 2. Arianna Fontana (Italy) 42.635 Q 3. Sofia Prosvirnova (Olympic Athlete from Russia) 43.219 . Fan Kexin (China) PEN Semifinal 2 1. Yara van Kerkhof (Netherlands) 43.182 Q 2. Elise Christie (Britain) 43.184 Q 3. Kim Boutin (Canada) 43.234ADV . Qu Chunyu (China) PEN