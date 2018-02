Olympics-Ski Jumping-Men's individual - normal hill qualification round results

Feb 8 (Gracenote) - Olympic ski jumping men's individual - normal hill qualification round result in Pyeongchang on Thursday. Points 1. Andreas Wellinger (Germany) 133.5 Q 2. Kamil Stoch (Poland) 131.7 Q 3. Dawid Kubacki (Poland) 129.6 Q 4. Richard Freitag (Germany) 129.1 Q 5. Stefan Kraft (Austria) 128.6 Q 6. Markus Eisenbichler (Germany) 127.7 Q 7. Karl Geiger (Germany) 125.5 Q 8. Daniel-Andre Tande (Norway) 123.0 Q 9. Stefan Hula (Poland) 122.7 Q 10. Simon Ammann (Switzerland) 122.3 Q 11. Maciej Kot (Poland) 122.0 Q 12. Evgeniy Klimov (Olympic Athlete from Russia) 121.4 Q 13. Johann Andre Forfang (Norway) 121.1 Q 14. Peter Prevc (Slovenia) 120.2 Q 15. Andreas Stjernen (Norway) 119.3 Q 16. Jernej Damjan (Slovenia) 118.9 Q 17. Vladimir Zografski (Bulgaria) 118.8 Q 18. Junshiro Kobayashi (Japan) 118.4 Q 19. Robert Johansson (Norway) 118.3 Q 20. Noriaki Kasai (Japan) 117.7 Q 21. Ryoyu Kobayashi (Japan) 115.3 Q 22. Tilen Bartol (Slovenia) 115.1 Q 23. Mackenzie Boyd-Clowes (Canada) 114.6 Q 24. Roman Koudelka (Czech Republic) 114.5 Q 25. Kevin Bickner (U.S.) 114.0 Q 26. Michael Haybock (Austria) 112.4 Q 27. Manuel Fettner (Austria) 109.4 Q 28. Denis Kornilov (Olympic Athlete from Russia) 107.2 Q 29. Timi Zajc (Slovenia) 107.1 Q 30. Jonathan Learoyd (France) 106.7 Q 31. Daiki Ito (Japan) 106.0 Q 32. Gregor Schlierenzauer (Austria) 104.0 Q 33. Alex Insam (Italy) 101.9 Q 34. Alexey Romashov (Olympic Athlete from Russia) 98.5 Q 35. Andreas Alamommo (Finland) 98.3 Q 36. Sebastian Colloredo (Italy) 97.9 Q 37. Davide Bresadola (Italy) 95.8 Q 37. Janne Ahonen (Finland) 95.8 Q 39. Choi Seou (Korea) 94.7 Q 40. Michael Glasder (U.S.) 94.6 Q 41. Mikhail Nazarov (Olympic Athlete from Russia) 93.7 Q 42. Antti Aalto (Finland) 93.6 Q 43. Gregor Deschwanden (Switzerland) 92.3 Q 44. Vincent Descombes Sevoie (France) 92.1 Q 45. William Rhoads (U.S.) 91.9 Q 46. Casey Larson (U.S.) 90.9 Q 47. Viktor Polasek (Czech Republic) 90.1 Q 48. Martti Nomme (Estonia) 88.2 Q 49. Federico Cecon (Italy) 87.9 Q 50. Eetu Nousiainen (Finland) 85.5 Q 51. Sergey Tkachenko (Kazakhstan) 83.7 52. Kim Hyun-Ki (Korea) 83.1 53. Vojtech Stursa (Czech Republic) 81.5 54. Cestmir Kozisek (Czech Republic) 80.6 55. Artti Aigro (Estonia) 80.0 56. Kevin Maltsev (Estonia) 74.2 57. Fatih Arda Ipcioglu (Turkey) 68.2