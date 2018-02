Olympics-Snowboarding-Men's halfpipe qualification results

Feb 13 (Gracenote) - Olympic snowboarding men's halfpipe qualification results in Pyeongchang on Tuesday. 1. Shaun White (U.S.) 98.50 QF points 2. Scott James (Australia) 96.75 QF 3. Ayumu Hirano (Japan) 95.25 QF 4. Ben Ferguson (U.S.) 91.00 QF 5. Raibu Katayama (Japan) 90.75 QF 6. Jan Scherrer (Switzerland) 84.00 QF 7. Chase Josey (U.S.) 83.75 QF 8. Jake Pates (U.S.) 82.25 QF 9. Patrick Burgener (Switzerland) 82.00 QF 10. Yuto Totsuka (Japan) 80.00 QF 11. Peetu Piiroinen (Finland) 77.50 QF 12. Kent Callister (Australia) 77.00 QF 13. Taku Hiraoka (Japan) 75.75 14. Lee Kwang-Ki (Korea) 75.00 15. Zhang Yiwei (China) 74.00 16. Tim-Kevin Ravnjak (Slovenia) 72.50 17. Derek Livingston (Canada) 71.25 18. Seamus O'Connor (Ireland) 65.50 19. Markus Malin (Finland) 63.50 20. Nikita Avtaneev (Olympic Athlete from Russia) 63.25 21. Kweon Lee-Jun (Korea) 62.75 22. Nathan Johnstone (Australia) 62.25 23. Johannes Hopfl (Germany) 59.50 24. Kim Ho-Joon (Korea) 54.50 25. Tit Stante (Slovenia) 52.25 26. Rakai Tait (New Zealand) 36.50 27. Elias Allenspach (Switzerland) 25.50 28. Janne Korpi (Finland) 22.50 29. Shi Wancheng (China) 11.75