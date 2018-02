Olympics-Snowboarding-Men's parallel giant slalom qualification results

Feb 24 (Gracenote) - Olympic snowboarding men's parallel giant slalom qualification results in Pyeongchang on Thursday. Overall 1. Nevin Galmarini (Switzerland) 1 minute 24.78 seconds Q 2. Zan Kosir (Slovenia) 1:24.97 Q 3. Lee Sang-Ho (Korea) 1:25.06 Q 4. Sylvain Dufour (France) 1:25.27 Q 5. Alexander Payer (Austria) 1:25.30 Q 6. Benjamin Karl (Austria) 1:25.33 Q 7. Stefan Baumeister (Germany) 1:25.37 Q 8. Roland Fischnaller (Italy) 1:25.44 Q 9. Vic Wild (Olympic Athlete from Russia) 1:25.51 Q 10. Sebastian Kislinger (Austria) 1:25.59 Q 11. Andreas Prommegger (Austria) 1:25.67 Q 12. Edwin Coratti (Italy) 1:25.70 Q 13. Oskar Kwiatkowski (Poland) 1:25.72 Q 14. Dmitriy Sarsembaev (Olympic Athlete from Russia) 1:25.74 Q 15. Kim Sang-Kyum (Korea) 1:25.88 Q 16. Tim Mastnak (Slovenia) 1:25.97 Q 17. Rok Marguc (Slovenia) 1:25.98 18. Andrey Sobolev (Olympic Athlete from Russia) 1:25.99 19. Radoslav Yankov (Bulgaria) 1:26.04 20. Aaron Muss (U.S.) 1:26.10 21. Kaspar Flutsch (Switzerland) 1:26.26 22. Dario Caviezel (Switzerland) 1:26.39 23. Aaron March (Italy) 1:26.58 24. Jasey-Jay Anderson (Canada) 1:26.76 25. Patrick Bussler (Germany) 1:26.77 26. Choi Bo-Gun (Korea) 1:26.78 27. Masaki Shiba (Japan) 1:26.91 28. Darren Gardner (Canada) 1:26.94 29. Mirko Felicetti (Italy) 1:27.56 30. Michael Trapp (U.S.) 1:28.14 31. Alexander Bergmann (Germany) 1:29.25 32. Dmitriy Loginov (Olympic Athlete from Russia) 1:31.00 Qualification Run 1. Aaron March (Italy) 41.39 2. Roland Fischnaller (Italy) 41.50 3. Nevin Galmarini (Switzerland) 41.73 4. Sylvain Dufour (France) 41.92 5. Aaron Muss (U.S.) 41.98 6. Vic Wild (Olympic Athlete from Russia) 42.01 7. Zan Kosir (Slovenia) 42.03 8. Stefan Baumeister (Germany) 42.07 9. Sebastian Kislinger (Austria) 42.12 9. Benjamin Karl (Austria) 42.12 11. Lee Sang-Ho (Korea) 42.16 12. Rok Marguc (Slovenia) 42.20 12. Andreas Prommegger (Austria) 42.20 14. Dmitriy Loginov (Olympic Athlete from Russia) 42.32 15. Andrey Sobolev (Olympic Athlete from Russia) 42.35 16. Edwin Coratti (Italy) 42.37 17. Alexander Payer (Austria) 42.43 18. Radoslav Yankov (Bulgaria) 42.56 19. Dario Caviezel (Switzerland) 42.70 20. Dmitriy Sarsembaev (Olympic Athlete from Russia) 42.72 21. Oskar Kwiatkowski (Poland) 42.84 22. Darren Gardner (Canada) 42.97 23. Jasey-Jay Anderson (Canada) 42.99 23. Patrick Bussler (Germany) 42.99 25. Kim Sang-Kyum (Korea) 43.04 26. Tim Mastnak (Slovenia) 43.15 27. Kaspar Flutsch (Switzerland) 43.16 28. Choi Bo-Gun (Korea) 43.26 29. Masaki Shiba (Japan) 44.00 30. Michael Trapp (U.S.) 44.09 31. Mirko Felicetti (Italy) 45.29 32. Alexander Bergmann (Germany) 46.11 Elimination Run 1. Mirko Felicetti (Italy) 42.27 2. Tim Mastnak (Slovenia) 42.82 3. Kim Sang-Kyum (Korea) 42.84 4. Alexander Payer (Austria) 42.87 5. Oskar Kwiatkowski (Poland) 42.88 6. Lee Sang-Ho (Korea) 42.90 7. Masaki Shiba (Japan) 42.91 8. Zan Kosir (Slovenia) 42.94 9. Dmitriy Sarsembaev (Olympic Athlete from Russia) 43.02 10. Nevin Galmarini (Switzerland) 43.05 11. Kaspar Flutsch (Switzerland) 43.10 12. Alexander Bergmann (Germany) 43.14 13. Benjamin Karl (Austria) 43.21 14. Stefan Baumeister (Germany) 43.30 15. Edwin Coratti (Italy) 43.33 16. Sylvain Dufour (France) 43.35 17. Andreas Prommegger (Austria) 43.47 17. Sebastian Kislinger (Austria) 43.47 19. Radoslav Yankov (Bulgaria) 43.48 20. Vic Wild (Olympic Athlete from Russia) 43.50 21. Choi Bo-Gun (Korea) 43.52 22. Andrey Sobolev (Olympic Athlete from Russia) 43.64 23. Dario Caviezel (Switzerland) 43.69 24. Jasey-Jay Anderson (Canada) 43.77 25. Patrick Bussler (Germany) 43.78 25. Rok Marguc (Slovenia) 43.78 27. Roland Fischnaller (Italy) 43.94 28. Darren Gardner (Canada) 43.97 29. Michael Trapp (U.S.) 44.05 30. Aaron Muss (U.S.) 44.12 31. Aaron March (Italy) 45.19 32. Dmitriy Loginov (Olympic Athlete from Russia) 48.68