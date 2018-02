Olympics-Speedskating-Men's 10000m results

Feb 15 (Gracenote) - Olympic speedskating men's 10000m result in Pyeongchang on Thursday. 1. Ted-Jan Bloemen (Canada) 12 minutes 39.77 seconds OR 2. Jorrit Bergsma (Netherlands) 12:41.98 3. Nicola Tumolero (Italy) 12:54.32 4. Lee Seung-Hoon (Korea) 12:55.54 5. Jordan Belchos (Canada) 12:59.51 6. Sven Kramer (Netherlands) 13:01.02 7. Patrick Beckert (Germany) 13:01.94 8. Bart Swings (Belgium) 13:03.53 9. Moritz Geisreiter (Germany) 13:06.35 10. Ryosuke Tsuchiya (Japan) 13:10.31 11. Havard Bokko (Norway) 13:17.47 12. Davide Ghiotto (Italy) 13:27.09