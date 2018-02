Olympics-Speedskating-Men's 1000m results

Feb 23 (Gracenote) - Olympic speedskating men's 1000m result in Pyeongchang on Friday. 1. Kjeld Nuis (Netherlands) 1 minute 7.95 seconds 2. Havard Lorentzen (Norway) 1:07.99 3. Kim Tae-Yun (Korea) 1:08.22 4. Joey Mantia (U.S.) 1:08.56 5. Takuro Oda (Japan) 1:08.56 6. Kai Verbij (Netherlands) 1:08.61 7. Shani Davis (U.S.) 1:08.78 8. Nico Ihle (Germany) 1:08.93 9. Koen Verweij (Netherlands) 1:09.14 10. Mitchell Whitmore (U.S.) 1:09.17 11. Alexandre St-Jean (Canada) 1:09.24 12. Cha Min-Kyu (Korea) 1:09.27 13. Chung Jae-Woong (Korea) 1:09.43 14. Joel Dufter (Germany) 1:09.46 15. Haralds Silovs (Latvia) 1:09.50 16. Mika Poutala (Finland) 1:09.58 17. Sebastian Klosinski (Poland) 1:09.59 18. Marten Liiv (Estonia) 1:09.75 19. Vincent De Haitre (Canada) 1:09.79 20. Tsubasa Hasegawa (Japan) 1:09.83 21. Konrad Nagy (Hungary) 1:09.92 22. Daniel Greig (Australia) 1:09.99 23. Konrad Niedzwiedzki (Poland) 1:10.02 24. Daichi Yamanaka (Japan) 1:10.02 25. Laurent Dubreuil (Canada) 1:10.03 26. Yang Tao (China) 1:10.10 27. Denis Kuzin (Kazakhstan) 1:10.13 28. Ignat Golovatsiuk (Belarus) 1:10.14 29. Stanislav Palkin (Kazakhstan) 1:10.14 30. Mirko Nenzi (Italy) 1:10.16 31. Piotr Michalski (Poland) 1:10.17 32. Henrik Fagerli Rukke (Norway) 1:10.25 33. Fyodor Mezentsev (Kazakhstan) 1:10.62 34. Pedro Causil (Colombia) 1:10.71 35. Mathias Voste (Belgium) 1:11.24 36. Pekka Koskela (Finland) 1:11.76