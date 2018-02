Olympics-Speedskating-Men's 5000m results

Feb 11 (Gracenote) - Olympic speedskating men's 5000m result in Pyeongchang on Sunday. 1. Sven Kramer (Netherlands) 6 minutes 9.76 seconds OR 2. Ted-Jan Bloemen (Canada) 6:11.61 3. Sverre Lunde Pedersen (Norway) 6:11.61 4. Peter Michael (New Zealand) 6:14.07 5. Lee Seung-Hoon (Korea) 6:14.15 6. Bart Swings (Belgium) 6:14.57 7. Jan Blokhuijsen (Netherlands) 6:14.75 8. Nicola Tumolero (Italy) 6:15.48 9. Seitaro Ichinohe (Japan) 6:16.55 10. Patrick Beckert (Germany) 6:17.91 11. Alexis Contin (France) 6:18.13 12. Moritz Geisreiter (Germany) 6:18.34 13. Simen Spieler Nilsen (Norway) 6:18.39 14. Nils van der Poel (Sweden) 6:19.06 15. Bob de Vries (Netherlands) 6:22.26 16. Ryosuke Tsuchiya (Japan) 6:22.45 17. Livio Wenger (Switzerland) 6:24.16 18. Havard Bokko (Norway) 6:24.50 19. Davide Ghiotto (Italy) 6:29.25 20. Andrea Giovannini (Italy) 6:30.71 21. Emery Lehman (U.S.) 6:31.16 22. Adrian Wielgat (Poland) 6:31.71