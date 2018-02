Olympics-Speedskating-Men's mass start 16 laps semifinal results

Feb 24 (Gracenote) - Olympic speedskating men's mass start 16 laps semifinal results in Pyeongchang on Saturday. Semifinal 1 1. Linus Heidegger (Austria) 60 points Q 2. Andrea Giovannini (Italy) 41 Q 3. Shane Williamson (Japan) 20 Q 4. Viktor Hald Thorup (Denmark) 5 Q 5. Koen Verweij (Netherlands) 5 Q 6. Lee Seung-Hoon (Korea) 5 Q 7. Olivier Jean (Canada) 4 Q 8. Alexis Contin (France) 3 Q 9. Haralds Silovs (Latvia) 3 10. Brian Hansen (U.S.) 1 11. Fyodor Mezentsev (Kazakhstan) 12. Reyon Kay (New Zealand) Semifinal 2 1. Peter Michael (New Zealand) 60 Q 2. Stefan Due Schmidt (Denmark) 40 Q 3. Vitaly Mikhailov (Belarus) 20 Q 4. Sven Kramer (Netherlands) 6 Q 5. Bart Swings (Belgium) 5 Q 6. Chung Jae-Won (Korea) 5 Q 7. Livio Wenger (Switzerland) 5 Q 8. Joey Mantia (U.S.) 3 Q 9. Sverre Lunde Pedersen (Norway) 2 10. Konrad Niedzwiedzki (Poland) 1 11. Ryosuke Tsuchiya (Japan) 12. Wang Hongli (China)