Olympics-Speedskating-Women's team pursuit 6 laps quarterfinal results

Feb 19 (Gracenote) - Olympic speedskating women's team pursuit 6 laps quarterfinal result in Pyeongchang on Monday. Quarterfinal 1. Netherlands Marrit Leenstra/Ireen Wust/Antoinette de Jong 2 minutes 55.61 seconds Q 2. Japan Miho Takagi/Ayano Sato/Nana Takagi 2:56.09 Q 3. Canada Ivanie Blondin/Josie Morrison/Isabelle Weidemann 2:59.02 Q 4. U.S. Heather Bergsma/Brittany Bowe/Mia Manganello 2:59.75 Q 5. China Li Dan/Han Mei/Hao Jiachen 3:00.01 6. Germany Roxanne Dufter/Gabriele Hirschbichler/Claudia Pechstein 3:02.65 7. Korea Kim Bo-Reum/Park Ji-Woo/Noh Seon-Yeong 3:03.76 8. Poland Natalia Czerwonka/Luiza Zlotkowska/Katarzyna Bachleda-Curus 3:04.80