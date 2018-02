Feb 21 (Gracenote) - Olympic speedskating women's team pursuit 6 laps semifinal results in Pyeongchang on Wednesday. Semifinal 1 1. Netherlands Lotte van Beek/Ireen Wust/Antoinette de Jong 3 minutes 0.41 seconds Q 2. U.S. Heather Bergsma/Mia Manganello/Carlijn Schoutens 3:07.28 Semifinal 2 1. Japan Miho Takagi/Ayaka Kikuchi/Nana Takagi 2:58.94 Q 2. Canada Ivanie Blondin/Keri Morrison/Isabelle Weidemann 3:01.84