UPDATE 2-Olympics-Speedskating-Women's team pursuit 6 laps finals results

Feb 21 (Gracenote) - Olympic speedskating women's team pursuit 6 laps finals results in Pyeongchang on Wednesday. Final D 1. Poland Natalia Czerwonka/Luiza Zlotkowska/Karolina Bosiek 3 minutes 3.11 seconds 2. Korea Kim Bo-Reum/Park Ji-Woo/Noh Seon-Yeong 3:07.30 Final C 1. China Li Dan/Liu Jing/Hao Jiachen 3:00.04 2. Germany Roxanne Dufter/Gabriele Hirschbichler/Claudia Pechstein 3:04.67 Final B 1. U.S. Heather Bergsma/Brittany Bowe/Mia Manganello 2:59.27 2. Canada Ivanie Blondin/Josie Morrison/Isabelle Weidemann 2:59.72 Final A 1. Japan Miho Takagi/Ayano Sato/Nana Takagi 2:53.89 2. Netherlands Marrit Leenstra/Ireen Wust/Antoinette de Jong 2:55.48