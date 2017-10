La Nouvelle-Orléans se prépare à l'arrivée de l'ouragan Nate

par Rod Nickel et Jessica Resnick-Ault

NOUVELLE-ORLEANS, 8 octobre (Reuters) - La Louisiane, le Mississippi et l‘Alabama s‘apprêtaient samedi soir à subir le passage de l‘ouragan Nate, ses pluies torrentielles et ses vents soufflant à près de 160 km/h.

Quatrième tempête majeure à frapper les Etats-Unis en moins de deux mois, l‘ouragan devrait s‘abattre sur le sud américain aux alentours de 20h00 (01h00 GMT) sur la Nouvelle-Orléans, a déclaré son maire, Mitch Landrieu.

Selon le centre américain des ouragans, les régions côtières du sud de la Louisiane devraient être les premières touchées par les intempéries.

“Le combat a commencé. La tempête vient sur nous”, a déclaré Mitch Landrieu à des journalistes lors d‘une conférence de presse organisée samedi après-midi, disant redouter que la situation se détériore rapidement.

L‘état d‘urgence a été instauré dans près d‘une trentaine de comtés de Floride et dans l‘ensemble des Etats de l‘Alabama de la Louisiane et du Mississippi.

A la Nouvelle-Orléans, durement éprouvée par le passage de l‘ouragan Katrina en 2005, les habitants de zones qui ne bénéficient pas de la protection des digues ont été évacués, a déclaré le Mitch Landrieu.

Un couvre-feu a été instauré dans la ville de 19h00, samedi, à 07h00, dimanche et la population et les quelque 40.000 touristes qu‘elle accueille ont été priés de s‘abriter pour la nuit au cours de laquelle on s‘attend à ce que les conditions soient les plus difficiles.

“Nous avons affronté ce genre d‘événement à de très nombreuses reprises. Il n‘y a pas lieu de paniquer”, a assuré Mitch Landrieu.

Une fois que l‘ouragan aura touché la côte sud des Etats-Unis, il devrait se diriger vers le nord-est et traverser l‘Alabama où les effets des intempéries risquent d‘être les plus dévastateurs. Son gouverneur, le républicain Kay Ivey, a prié les habitants de prendre leurs précautions.

Selon le site météorologique AccuWeather, les précipitations devraient atteindre de 10 à 20 cm dans certaines parties du Mississippi, de l‘Alabama, voire même de Géorgie.

Dans l‘attente du passage de l‘ouragan, les principaux ports de la côte-sud des Etats-Unis ont fermé. Les productions d‘hydrocarbure et de gaz naturel sont largement perturbées. Les employés de plus de 301 plateformes ont été évacuées, selon des chiffres transmis par les autorités.

Avant de frapper les Etats-Unis, Nate a balayé la péninsule mexicaine du Yucatan, connue pour abriter les stations balnéaires de Cancun et Playa del Carmen.

Jeudi, 16 personnes, au moins, ont péri au Nicaragua, dix au Costa Rica, deux au Honduras et deux au Salvador. (avec Brendan O‘Brien à Milwaukee, Alex Dobuzinskis à Los Angeles, Oswaldo Rivas à Managua, Erwin Seba et Gary McWilliams à Houston,Nicolas Delame pour le service français)