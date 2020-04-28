Квартальная прибыль Pfizer снизилась на 12% из-за падения продаж незапатентованных препаратов

28 апр (Рейтер) - Pfizer Inc во вторник отчиталась о снижении квартальной прибыли на 12,4%, отчасти из-за падения продаж незапатентованного противоэпилептического препарата Lyrica.

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам, снизилась до $3,40 миллиарда, или 61 цента на акцию, с $3,88 миллиарда, или 68 центов на акцию, годом ранее.

Выручка Pfizer, которая намерена выделить в отдельную компанию бизнес незапатентованных фирменных препаратов и объединить его с производителем дженериков Mylan NV, упала на 8,3% до $12,03 миллиарда.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Саумя Сиби Джозеф и Вишвадха Чандер в Бангалоре, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)