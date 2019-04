Póki CPI jest w celu, nie ma co zmieniać stóp-Żyżyński

WARSZAWA, 30 kwietnia (Reuters) - Tak długo jak inflacja pozostaje w ramach celu inflacyjnego, nie ma co zmieniać stóp procentowych, powiedział we wtorek członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Żyżyński po publikacji wyższych od oczekiwań wstępnych danych o inflacji w kwietniu.

W ubiegłym miesiącu inflacja wyniosła 2,2 procent w ujęciu rok do roku, a miesiąc do miesiąca 1,1 procent, wynika z opublikowanych we wtorek danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

“Na razie można powiedzieć, że trzeba się przyjrzeć temu zjawisku” - powiedział Reuterowi Żyżyński.

“Dopóki wszystko jest w ramach celu inflacyjnego, to nie jest dla nas problem i nie ma co zmieniać stóp procentowych, musimy patrzeć na rynek pieniężny” - dodał.