Pop Bari, governo studia garanzia su bond, ricapitalizzazione preventiva - stampa

MILANO, Dec 12 (Reuters) - Il governo starebbe valuando un intervento per la Popolare di Bari che ricalcherebbe lo schema messo in campo per il salvataggio di Carige: un decreto legge che preveda la garanzia pubblica su emissioni obbligazionarie della banca da almeno 500 milioni di euro, senza escludere un’eventuale ricapitalizzazione preventiva.

Lo scrivono il Sole 24 Ore e altri quotidiani.

Secondo il quotidiano finanziario, dovendo necessariamente dare discontinuità ai vertici della banca, è inoltre altamente probabile che arrivi un provvedimento di commissariamento della Bce come accaduto per Carige. (Maria Pia Quaglia, in redazione a Milano Alessia Pe)