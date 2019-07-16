Renault ожидает, что выпуск новых моделей компенсирует спад продаж

ПАРИЖ, 16 июл (Рейтер) - Французский автопроизводитель Renault показал снижение продаж автомобилей в первом полугодии на 6,7% на фоне глобального спада в автомобильном секторе, при этом компания заявила, что предстоящий выпуск новых моделей поможет смягчить удар от снижения на ключевых рынках.

Объявление о результатах продаж происходит на фоне сгущения туч над мировой автомобильной промышленностью в контексте снижения основных рынков и роста торговых барьеров. За день до выхода результатов Renault ее внутренний конкурент PSA также сообщил о спаде продаж на 12,8%.

Выпуск на рынок нового Clio mini, подкрепленный обновленным электромобилем Zoe, поможет увеличить объем продаж во втором полугодии, сообщил журналистам руководитель отдела продаж Оливье Мюрге. Мировые продажи аккумуляторных моделей в первом полугодии выросли на 42,9%.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Лоуренс Фрост. Перевел Алексей Кузьмин. Редактировала Анастасия Тетеревлева)